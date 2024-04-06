CHP'nin mazbata töreninde ezan rahatsızlığı... 'Bu ne ya ora cami bura cami'

CHP'li Veli Gündüz'ün Mamak Belediyesi önündeki mazbata töreninde yaşananlar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. CHP'li Gündüz'ün konuşması sırasında ezan okunurken, ezan sesinden rahatsız bir şahıs "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami" dedi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, yaşanan olaya sosyal medyada tepki yağdı.

Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yaşanan ezan rahatsızlığı tepki çekti. Şahin'in etrafındaki bir şahsın "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami" dediği duyuldu.CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yaşanan diyalog tepkilere neden oldu.CHP'li Şahin'in konuşma yaptığı sırada ezan okundu.O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin'in etrafındaki bir şahıs, "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami" ifadelerini kullandı.O anlar saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce kullanıcı tepki gösterdi.