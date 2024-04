12 ülke harekete geçti! Özgürlük filosu Gazze yolunda

Türkiye, ABD, İsveç ve İngiltere'nin aralarında olduğu 12 ülkenin sivil toplum kuruluşları, "Uluslararası Özgürlük Filosu" adı altında bir araya gelerek Gazze'ye umut dolu bir yolculuk için harekete geçiyor. Filo, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze halkına yardım ulaştırmak için bu ay ortasında yola çıkacak. Filo, Anadolu, Akdeniz ve Vicdan isimli 3 gemiyle donatılmış durumda. Bu gemiler, insani yardım malzemeleri ve birçok ülkeden gelen aktivistleri taşıyacak. Katılımcılar arasında Küba'nın lideri Che Guavera'nın kızı Dr. Aleida Guevar ve Güney Afrika eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela da yer alacak.İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yardım eli uzanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) bir araya gelerek İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye can suyu olacak bir organizasyona imza attı. Türkiye, ABD, İsveç ve İngiltere'nin aralarında olduğu 12 ülkenin Sivil Toplum Kuruluşu, "Uluslararası Özgürlük Filosu" adıyla Gazze'ye yardım göndermeye hazırlanıyor.Ancak bu yardım sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir destek de taşıyor. Filoya katılacaklar arasında gazeteciler, sanatçılar, doktorlar ve siyasetçiler de var.Küba'nın lideri Ernesto Che Guavera'nın kızı Dr. Aleida Guevar ve Güney Afrika eski Devlet Başkanı olan Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela da filoda yerini alacak. Bu isimler, Gazze'ye umut ışığı olacak ve Filistinlilerin yalnız olmadıklarını gösterecek.Filoya dahil edilen gemiler arasında; 5 bin 500 ton kapasiteli Anadolu gemisi, 200-250 yolcu kapasiteli Vicdan gemisi ve 1500 yolcu kapasiteli Akdeniz gemisi bulunuyor.Nisan ayı ortasında filonun yola çıkması planlanıyor. Uluslararası Özgürlük Filosu, Gazze'deki insani krizin çözümüne katkıda bulunmak ve İsrail'in abluka politikasına karşı farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.Filonun katılımcıları arasında Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Derneği, Kanada'dan Canadian Boat To Gaza, Malezya'dan My Care Malaysia, Norveç'ten Ship To Gaza Norway, Güney Afrika'dan Palestine Solidarity Alliance, İsveç'ten Ship to Gaza Norway, ABD'den US Boat to Gaza, Avustralya'dan Free Gaza Australia, Yeni Zelanda'dan Kia Ora Gaza, İngiltere'den Palestine Solidarity Campaign ve Breaking the Siege of Gaza bulunuyor.