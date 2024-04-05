Türkiye'deki İsrail casuslarına yeni operasyon!

Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya-Viyana, İsviçre-Zürih, Almanya Münih-Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İsrail gizli servisi MOSSAD'ın kullandığı casusluk şebekesine yönelik operasyon yapıldı. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya Viyana, İsviçre Zürih, Almanya Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı'nın, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında da para aldığı ortaya çıktı.Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunan Tumlucalı'nın MOSSAD'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmî belgeler temin ettiği belirlendi. Tumlucalı, kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach'ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendiği ve Jorg Neubach'a MOSSAD ajanı olup olmadığını sorduğu, Jorg Neubach'ın ise bu soruyu gülerek geçiştirip cevap vermediği belirtildi. Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam ettiği ve yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde ettiği öğrenildi. Tumlucalı'nın MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla kurduğu 9 kişilik şebekesi gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul ederken, Ahmet Ersin Tumlucalı ile eşinin tutuklandığı, diğer zanlıların sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.