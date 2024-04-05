Sayıştay raporuna yansıdı: Beşiktaş’taki iş yerlerinin yüzde 85’i kaçak çıktı

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde meydana gelen yangın faciasının yankıları sürüyor.Kaçak tadilat sırasında çıkan yangın nedeniyle 29 kişiye mezar olan iş yeriyle ilgili ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıkmıştı.Bu durumun ardından gece kulübünün ruhsatıyla ilgili sorumlu olan Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili, 2022'deki Sayıştay raporunda ilçede aktif olan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228 adedinin ruhsatsız olduğu belirlendi.Sayıştay raporunun 14'üncü bulgu maddesinde bahsi geçen raporda yer verilen ifadelere göre, 'Beşiktaş Vergi Dairesi kayıtlarına göre Belediye sınırları içerisindeki ruhsata tabi aktif iş yeri sayısının 20 bin 135 adet olduğu ve bu iş yerlerinin 17 bin 228 adedinin ise ruhsatsız şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir.' denildi.Sabah'ın aktardığına göre yapılan tespitle Beşiktaş Belediyesi sorumluluk alanındaki işletmelerin yüzde 85'inin kaçak olduğu, bu işletmelerin apartman kat maliki izni, itfaiye raporu, baca kriterlerine uygunluğu, emniyet görüşü veya iskanının bulunmadığı aktarıldı.Bununla birlikte, Sayıştay'ın raporuna göre, belediye kaçak iş yerlerine yönelik sadece uyarıda bulunurken, herhangi bir kapatma işlemi uygulamadı.Raporda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan iş yerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılması zorunlu olduğu ve bu durumda herhangi bir süre verilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.Ayrıca Sayıştay tarafından yapılan incelemede, belediye sınırları içerisindeki ruhsata tabi aktif otopark işletme sayısının 114 olduğu ve bu işyerlerinin 100 adetinin ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi.Belediye tarafından işletilen 5 adet otoparkın da yine ruhsatsız bir şekilde faaliyette bulunduğu belirtildi.Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yangından 29 kişi hayatını kaybetmişti.Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade “Şazi” Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.Son olarak gece kulübündeki yangına ilişkin sahne platform firması yetkilisi karı koca da Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı.Gözaltı sayısı ise 11'e yükseldi.