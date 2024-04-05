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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Ekleme: 5.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 5.04.2024 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndüŞanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü

Bozova ilçesinin Çakmaklı Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü

Kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk ediliyor.