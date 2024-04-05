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MİT, terör örgütünün sözde sorumlusu İpek Demir'i Suriye'de yakaladı, Türkiye'ye getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

MİT, terör örgütünün sözde sorumlusu İpek Demir'i Suriye'de yakaladı, Türkiye'ye getirdi
Ekleme: 5.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 5.04.2024 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
MİT, terör örgütünün sözde sorumlusu İpek Demir'i Suriye'de yakaladı, Türkiye'ye getirdi
MİT, sınır ötesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK/KCK/PYD sözde sorumlularından Çavre Gever kod adlı İpek Demir'i Suriye Ayn El Arap'ta yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, terör örgütünün sözde sorumlusu İpek Demir'i Suriye'de yakaladı, Türkiye'ye getirdi

PKK terör örgütüne 2010 yılında katılan Çavre Gever kod adlı İpek Demir, yaklaşık 7 yıl boyunca Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017'de örgüt tarafından Suriye'ye gönderilen terörist, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri (Hezen Parastina Cevheri/HPC) yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.