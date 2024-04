İYİ Parti'nin kongre tarihi belli oldu! Akşener aday olacak mı?

Seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" demişti. İYİ Parti'nin Kongre tarihi 27 Nisan olarak belirlendi. Öte yandan Kongrede Meral Akşener'in aday olabileceği de iddia edildi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Meral Akşener "Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz, o da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir." dedi.Yİ Parti Genel Başkanı, siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymanın herkesin görevi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:"Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki, sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında, huzur arayışında, refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil, her zaman milletimizin yanı başında olacaktır."