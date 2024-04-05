İstanbul'da parfüm yüklü tırın dorsesi yandı: Trafik kilitlendi

İstanbul'da tırın dorsesinde çıkan yangın tehlike saçtı.Saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevki Ankara İstikametinde Fatih Güngör'ün kullandığı bijuteri malzemesi yüklü tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden şoför Fatih Güngör, aracı bir müddet daha sürerek emniyet şeridine çekti.Tırın çekicisini dorseden ayıran Güngör, çekiciyi yanmaktan kurtardı.Tırdan yükselen alevler yol kenarındaki otları da tutuşturdu.Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tırı ve yol kenarındaki otlara sıçrayan alevleri söndürdü.İçerisindeki malzemelerle birlikte yanarak küle dönen tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.Tırın şoförü Fatih Güngör, “Sadece duman çıktığını gördüm, orada kimyasal maddeler var, milletin can güvenliğini riske atmamak için mecbur emniyetli burayı gördüm, burada durmak zorunda kaldım. Araçta koli malzeme var, parfümeri, bijuteri hepsi varmış. Ne olduğunu bilmiyoruz, kapalı kutu. Yükleme yerlerinde şoförlere ne yüklediklerini söylemezler. Yanmaya başladığını fark edince, milli servet deyip dorseyi bırakıp, çekiciyi kurtarmak zorunda kaldım." şeklinde anlattı.Yanan tır kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.