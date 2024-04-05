Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var

Yaklaşık 3 hafta önce insani yardım organizasyonu ile Gazze'ye giden Dr. Taner Kamacı, döndüğü görev yeri Diyarbakır'da büyük bir coşku ile karşılandı.Yaklaşık 40 bin insanın hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Diyarbakır'da görev yapan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Filistin'e giden yardım filosuyla beraber Gazze'ye gitti.Kamacı, Gazze'de birçok yaralının ameliyat ve tedavi sürecini gerçekleştirdi. Diyarbakır Havaalanında meslektaşları ve STK temsilcileri tarafından karşılanan Kamacı, Gazze'nin Türkiye'den beklentisinin çok fazla olduğunu belirterek, 'Gazze'ye uluslararası bir organizasyonla 25 kişilik ekiple gittik.Türkiye'den sadece ben vardım, diğerleri Avrupa'dan gelmişlerdi. Onlara karşı gösterdikleri ilgiden daha farklı bana ilgi gösterdiler.Hem Müslüman din kardeşliği oluşumuzdan hem de Osmanlı toprağı oluşundan dolayı bizden beklentileri ve kırgınlıkları çok fazlaydı' dedi.Gazze'nin, ekranlarında görünen kıyım ve yıkımın daha fazlasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Dr. Kamacı, 'Elektrik, su, ev yok.Kuzey Gazze bitmiş durumda, güney Gazze'nin en büyük kenti Han Yunus yarısından fazlası evleri yıkılmış durumdadır. Evi ayakta olanlarda korkudan evlerine giremiyorlar' dediAilelerin hastanelerin çevresinde ve içerisinde yaşadıklarını kaydeden Kamacı, şöyle dedi: 'Hastanelerin merdivenlerinde dahi 5-6 çocuklu aile yaşıyor.Ayakta kalan 2-3 tane hastane kalmış, ameliyat için 1-2 hastane tek var. Bazı günler enkazdan 50-60 yaralı aynı andan getiriliyordu.Çok acil olmasına rağmen aralarından seçip bazılarını ameliyat yapabiliyorduk. Ameliyat salonu yok diye beklerken kaybettiğimiz hastalar oldu. Biz sağlıkçılar olarak buna yüreğimiz dayanmadı.''Tek kelimeyle Gazze'de soykırım var!' diyen Kamacı, 'Türkiye'den ve dünyadan ne istiyorsunuz dediğimizde bizlere ' yardım gönderiyorsunuz ama biz savaşın durdurulmasını istiyoruz' diyorlardı.Sadece sağlığı düzeltmekle ve ekmek göndermekle hiçbir şey düzelmiyor. Orada su, hijyen, tuvalet yok. Bir tuvaletin önünde yüzlerce kişi sıra bekliyor.Yani bu insanlığın kabul edebileceği bir şey değildir. Orada insanlık öldürülüyor, bunun içinde yapılacak en önemli ve en kesin çözüm savaşı durdurmak için yapılacak her iştir.Hem ülkemizin yöneticilerine hem de dünyadaki bütün ülke yöneticilerine buradan seslenmek istiyorum. En büyük hayır bu savaşı durdurmak için atılacak adımdır' ifadelerini kullandı.