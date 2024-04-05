  • USD: 31,84 - 31,90
  • EURO: 34,56 - 34,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne'de düzensiz göçmenlere operasyon: 11 kişi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 kişi yakalandı.

Ekleme: 5.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 5.04.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de düzensiz göçmenlere operasyon: 11 kişi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında merkeze bağlı Uzgaç köyündeki devriye faaliyetinde Fas uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı. Kent merkezindeki denetimlerde de Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.