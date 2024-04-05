Başkan Erdoğan'dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama: Bu binaya ruhsatı verenler kim?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel TÜRGEV İftar Programında açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek. Ben burada kararlı Türkiye'nin mimarlarını görüyorum. TÜRGEV gibi vakıflarımız yerli ve milli duruşlarıyla ülkemizdeki belli kesimleri rahatsız etti. Özgür beyinler yetiştiren TÜRGEV bu belli kesimlerin hedefi oldu. Birileri ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜRGEV gibi gençliğe hizmet çatılarını yıkmak için kullandı.GECE KULÜBÜNDE YANGIN FACİASIHak, hukuk, adalet kavamları üzerinden gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek kelime söylemediler. Bu binaya imar ruhsatını veren binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim. Biz de savcılarımızda bunları takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ölümüne göz yumanlar kim. Bölücü örgütün sokakları yıkan vandalları ile sergiledikleri dayanışmayı rızkının peşinden koşanların ailelerine göstermeyi çok gördüler.