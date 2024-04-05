Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir olacağız beraber olacağız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı sonrası dua etti. Başkan Erdoğan, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak şunları söyledi: Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ne yazık ki Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadr'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği yardımı gönderiyoruz sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız beraber olacağız.