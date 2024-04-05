Araç sahipleri dikkat! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın…

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı şu günlerde dahi zaman zaman araç sürücülerine zor anlar yaşatabilen o ayrıntı yaz aylarında kazalara da sebebiyet verebiliyor.Kesinlikle kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılar yapılan kış lastikleri değiştirilmediğinde de canınıza mal olabiliyor.Her ne kadar zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2024 tarihi itibari ile sona ermiş olsa da bazı araç sahipleri kış lastiklerini kullanmaya devam ediyor.Hava ve asfalt sıcaklığının artması ile yol tutuş performansında azalma meydana geliyor. Hal böyleyken mutlaka değiştirilmesi gerektiğini önemle vurgulanan lastikler hakkında oto bakım ustası, “Yaz aylarında kullanılan kış lastiği hem yakıt artışına neden olur hem de kaza riski oluşturur” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda oto bakım ustası, artan hava sıcaklıklarının kış lastiklerinin fren performansını azalttığını ve yakıt tüketimini artırdığını belirtti.