YSK'dan Van açıklaması! Karar ne zaman yazılacak?

YSK Başkanı Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Yurdun değişik yerlerinden itirazlar var. Onları kurul değerlendiriyor" diye konuştu.Yurt genelinde yapılan itirazların bugün de görüşüleceğini söyleyen Yener, Van'da mazbatanın DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına ilişkin ise "Van ile ilgili verilen gerekçeli karar bugün yazılacak" ifadesini kullandı.YSK, 4’e karşı 7 oy ile mazbatanın Zeydan’a verilmesini kararlaştırdı. Kurulun, Zeydan hakkındaki “memnu hakların iadesinin reddi kararının henüz kesinleşmediği” gerekçesiyle bu kararı aldığı öğrenildi. Kararın temyiz süreci tamamlanarak kesinleşmesi halinde Zeydan’ın mazbatasının iptal edileceği ve yeni başkanın seçilmesi için Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim yapılacağı ifade edildi. DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “YSK kararları kesin. İtiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla mazbata Zeydan’a verilecek” dedi.YSK önünde açıklama yapan DEM Parti YSK temsilcisi Mehmet Rüşti Tiryaki, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimde Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın rekor oyla seçildiğini, bu arada AK Parti il örgütü tarafından İl Seçim Kurulu'na başvuru olduğunu hatırlattı. Tiryaki, "İl Seçim Kurulu, hukukun bütün ilkelerini ayaklar altına alarak, Abdullah Zeydan’a mazbatanın verilemeyeceğini, mazbatanın 2'nci sırada Adalet ve Kalkınma Parti’sinin adayına verileceğine karar vermişti. Biz bu karara itiraz ettik. Dün resmi olarak başvurumuzu yaptık. YSK bugün bir toplantı yaptı, itirazımızı görüştü. YSK oy çokluğu ile itirazımızı kabul etti. Ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdi. YSK’nın kararları kesin" dedi.DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararının ardından on binlerce kişi kentin Beşyol, Cumhuriyet ve Maraş caddelerine çıkıp kutlama yaparken, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kentin önde gelenleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.Zeydan, YSK'nın kararından sonra Van'da büyük bir trafik yoğunluğu oluştuğunu belirterek, "Biz o nedenle biraz geç kaldık. DEM Parti Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan da Beşyol Meydanında. Orada şu ana kadar 100 bin kişi toplanmış. Neslihan Şedal Eş Başkanımızın da selamlarını iletiyorum. Biz bir süreç yaşadık. Van halkı kendi iradesini ortaya koydu. Bu seçimde demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Bu süreçte anti demokratik bazı girişimler oldu. Fakat bunların hukuksuz olduğunu hep söylüyordum.Bugünkü halkımızın direnişi, kendi iradesine sahip çıkması sayesinde YSK da Van halkının mazbatasını Van halkına teslim etti. Bu hem seçimdeki bu demokratik hakkın kullanılması hem süreçteki bu adaletin tecelli etmesi elbette ki; sizlerin sayesinde oldu. Bu süreçte halkımız haksızlığa, adaletsizliğe karşı demokratik hakkını kullandı. Asla bir şiddete başvurmadı. Fakat küçük de olsa kolluk kuvvetlerinin müdahalesinden kaynaklı bazı küçük sorunlar yaşandı. Bu konuda da biz eğer insanlarımıza, esnafımıza bir rahatsızlık da vermişsek lütfen kusura bakmasınlar. Biz artık önümüze bakacağız. Çok işimiz var, biriken çok sorun var. Biz bu mücadeleye başlarken seçimlerden önce hep şunu dedik. Bu seçimler toplumsal barışın önünü açacak. Onurlu, birlikte özgür yaşamın iradesini güçlendirecek ve inşallah kentimize hayırlı hizmetlere vesile olacak. " dedi.