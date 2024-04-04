Ucuz araç vaadiyle dolandırdılar

Kocaeli'de yaşayan A.Y., eşi E.Y.Y., kayınpederi S.Y., baldızı E.H.Y. ile komşuları A.Ö., ihale yoluyla satın aldıkları araçları piyasa fiyatının altında satacakları vaadiyle 18 kişiyi 3 milyon TL'den fazla dolandırdı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. ile eşi E.Y.Y. kurdukları otomotiv şirketinde alım satım işi yaptıklarını belirterek, insanlara güven sağladı. Tanınan şirketten sözleşme akdedip, göstermelik 2 araç satın alan çift, insanlara büyük firmalarla oto alışverişi yaptıkları izlenimini oluşturdu. Üniversitede memur olan A.Ö., çevresindekilere ailenin garantili araç satışı yaptığını söyleyerek, müşterilerin güvenini kazandı. A.Y.'nin kayınpederi S.Y. de kendisini şirketin müdürü olarak tanıtıp, müştekiler ile birebir görüşme sağlarken E.Y.Y. ve kardeşi E.H.Y'nin hesaplarıyla para akışı sağlandı.Şüphelilerin, güvenini kazandıkları müşterilerden teminat ve araç ücreti adı altında para alarak, otomobilleri teslim etmediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, fiyat artırıp ek ücretler alarak araçların bakım ve onarımda olduğu bahaneleriyle müştekileri oyaladıkları da bildirildi. Paralarını ödedikleri otomobilleri teslim alamayan mağdurlar ise dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu. Sanıklar hakkında "dolandırıcılık" suçundan açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Salonda tutuksuz sanıklar E.Y.Y., kardeşi E.H.Y., babası S.Y., A.Ö., taraf avukatları ile mağdurlar hazır bulunurken; başka dolandırıcılık suçundan hükümlü bulunan A.Y. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Sanıklardan şikayetçi olan mağdur Aziz Mert, "A.Ö. daha önce babamla araç takası yaptığı için kendisine araba almak istediğimi söyledim. A.Ö. bana, 'Para yatırıyorsun, 45 gün sonra aracını alıyorsun' dedi. A.Y.'ye toplam 70 bin TL ödeme yaptım. Kayınpederimi S.Y.'nin eline bile para saydığım oldu. Uzun süre arabamız gelmedi. Sanık A.Y. aracı vereceğine dair senet yaptı ama ne araba geldi ne paramı alabildim. 3 otomobil aldım. 4'üncü araç siparişimi paramı verdiğim halde alamadım" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Bircan Kara, "Onlarca milyon liralık mağduriyet var ve müştekilerin zararı karşılanmadı. Müvekkillerin 4-5 yıllık hukuk mücadeleleri devam ediyor" dedi. İHA