Son tarih yaklaşıyor... 15 TL ödemeyenlere 13 bin TL ceza var!

Önceki yıllarda yenilenmesi gereken eski tip ehliyetlerin kullanım süresi 2024'e kadar uzatılmıştı. Ancak bu yılın sonuna kadar tüm ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin yeni versiyonlarına dönüştürülmesi için 15 TL'lik bir ücret belirledi. Bu işlem, Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınarak dakikalar içinde tamamlanabilir.Ehliyetlerini yenilemeyen ve hala araç kullanmaya devam eden sürücülere 12.978 TL ceza kesilecek. Bu tür ihlallerin tekrarlanmaması amacıyla trafik polisleri, eski tip ehliyete el koyacaklar.-Kimlik kartı veya pasaport-Güncel biyometrik fotoğraf-Geçerli bir sağlık raporu-Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)-Mevcut ehliyet-Adli sicil kaydı-15 TL'lik yenileme ücreti (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)-Sürücüler, gerekli belgelerle birlikte Nüfus Müdürlükleri'ne başvurarak ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler.