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Şehit memleketi Adana’da toprağa verildi

Kayseri’de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu Adana’da toprağa verildi.

Ekleme: 4.04.2024 - 13:54 Güncelleme: 4.04.2024 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Şehit memleketi Adana’da toprağa verildi
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu (47) memleketi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit memleketi Adana’da toprağa verildi

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Kaza 21 Mart'ta Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu yaralandı. 1 çocuk babası Çullu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Nebi Çullu, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit memleketi Adana’da toprağa verildi



ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu için taziye mesajı yayınladı. Şehit Nebi Çullu'nun cenazesi Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.


Şehit memleketi Adana’da toprağa verildi

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun eşi Emine ile oğlu Mert Çullu (19) cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Şehit Çullu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun sel, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan katıldı.