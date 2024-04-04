Seçim sonrası Merkez Bankası'ndan yeni hamle! İbre tersine döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artışı ve yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından piyasadaki döviz talebi tersine döndü.TCMB'nin döviz piyasalarında dün alıcı pozisyonuna geçtiği belirtildi.Bloomberg HT'de yer alan habere göre TCMB'nin döviz alımları Dolar/TL'nin 31,90'a doğru gerilemesiyle başladı. TCMB'nin döviz alımları doğrudan müdahale kapsamında olmadığı için toplam döviz alım miktarı açıklanmıyor.Bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri de yükselişe geçti. Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi.Faiz artışı sonrası net rezervler 200 milyon dolar artış göstermişti.