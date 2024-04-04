Seçim bitti CHP kaosu bitmedi! 'Ya özür ya mahkeme'

Seçim bitti CHP’de kavga bitmedi. 31 Mart Yerel seçimleri öncesi CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile partilisi Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki arasında yaşanan atışma disiplinlik oldu. CHP Bornova İlçe Başkanlığı, Mustafa İduğ hakkında disiplin soruşturması başlattı. Yerel seçimler öncesi Başkan Adayı Eşki katıldığı bir etkinlikte mevcut başkan Mustafa İduğ’un gider ayak yağmur gibi personel aldığını iddia edip İduğ’un yaptığı mal alımları ile belediyenin kasasını boşalttığını iddia etmişti. Bunun üzerine açıklama yapan İduğ ise Eşki’yi şeref yoksunluğu ile suçlamıştı.

CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, geçtiğimiz günlerde katıldığı Bornova Pir Sultan Abdal Kültür Derneği programında, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u hedef almıştı.Eşki'nin 'Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için' sözlerini sarf etmesi üzerine İduğ, 'iftirayla bizi çökertemezsiniz. Ben çökmeyeceğim. Bu konuşulanları yargıya taşıyacağım. Ya gelir, herkesin önünde ikna edici bir şekilde özür diler, affederim. Kendisini tebrik etmiştim ve genel başkan da bu yüzden bana teşekkür etti. Bu şeref yoksunluğudur. Siyaseti bırakmayacağım hiç kimseye pabuç bırakmayacağım' demişti.Eşki'nin seçimi kazanması ve mazbatasını almasının hemen ardından ise CHP Bornova İlçe Örgütü, eski başkan Mustafa İduğ için harekete geçti. İlçe başkanlığının İduğ'un Eşki hakkındaki sözleri sebebiyle disiplin soruşturması açtığı belirtildi.Şimdi tüm gözler İduğ'a çevrildi. İlçe başkanlığının hakkında başlattığı disiplin soruşturması sonrası İduğ'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.