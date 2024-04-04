Pencereden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bulunan Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Şevval Sürer okulun 3. katının penceresinden yere düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Geçen yıl hafız olan Şevval Sürer'in ölüm haberi sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Şevval Sürer'in cenazesi, Canik Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.