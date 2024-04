MSB: 1 Ocak'tan bu yana 673 terörist etkisiz hâle getirildi

Albay Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.Aktürk; şu ifadeleri kullandı:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla;- Son bir haftada 27,- 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 280'i Irak'ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Diğer yandan Suriye'de;- Harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte,- İstikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alınmakta,- Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir.Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2.109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.521'e yükselmiştir.Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.- 29 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerini kabul etmiş,- 01 Nisan'da Dışişleri Bakanımız ile bir araya gelmiş,- 02 Nisan'da ise Meclis Başkanımızın ev sahipliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen iftara katılmıştır.Bugün de (04 Nisan) Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisini kabul edecek Sayın Bakanımız, Pakistan Millî Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılım sağlayacaktır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir.Bu çerçevede; Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında güvenlik, barış ve istikrar için bulunduğumuz ve millî meselemiz olan Kıbrıs'ta;- Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyor,- Tarafları miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemler yerine tarihî ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı çözüme yönelmeye davet ediyoruz.Ayrıca, 106 yıl önce (31 Mart 1918) Taşnak ve Bolşevik çeteleri tarafından Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen mezalimde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını gönülden paylaşıyoruz.Öte yandan, son 6 aydır, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarının şiddetini artırarak devam ettirmesi, yoğun sivil ölümlerine yol açması, özellikle çocuklara karşı vicdansızca davranışları, Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakması, yardım kuruluşlarını bile vurması Gazze'deki trajedinin ne kadar vahim boyutlara taşındığının göstergesidir.Ayrıca, çatışmaların diğer bölge ülkelerine de yansıması kaygı vericidir. Küresel barışa ve istikrara zarar veren bu insanlıktan uzak saldırıların bir an evvel son bulması adına uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanının açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir.- Ülkemizin girişimleriyle Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü bir kez daha kutluyor,- 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla 'Otizm'in bir eksiklik değil, farklılık olduğunun tekrar altını çiziyor,- 4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü kapsamında bu konudaki farkındalığa dikkati çekiyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.Bu kapsamda;- Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde Kış 2024 Tatbikatı başarıyla icra edilmektedir.Birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla fiilî atışlı ve atışsız arazi tatbikatı olarak icra edilen Kış-2024 Tatbikatı'na 3'üncü Ordu Komutanlığı Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıkları; Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen Komando Birlikleri, Kara Havacılık Unsurları, Sınıf Okulları ile kamu kurum ve kuruluşları katılmaktadır.5 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında; Seferberlik Tatbikatı, Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi, Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Hudut Güvenliğinin Sağlanması Tatbikatları, Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel tatbikatların icra edildiği Kış-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü 3 Nisan'da gerçekleştirilmiştir.- 8-19 Nisan tarihleri arasında Fransa'da, Mayın Harekâtına yönelik eğitimlerin icra edileceği OLIVES NOIRES-2024 ve,- 8-21 Nisan tarihleri arasında Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de Temel Deniz Harekâtına yönelik eğitimlerin yapılacağı SEA SHEILD-2024 tatbikatlarına katılım sağlanacaktır.- 15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri yapılması planlanmaktadır.- İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Galicia ve Reina Sofia gemilerinin, 12-18 Nisan tarihleri arasında Antalya'ya planlanan liman ziyaretleri kapsamındaki 'Hava Savunma Eğitimi'ne 4 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır.NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya'daki görevini 31 Mart'ta tamamlayan 4 adet F-16 uçağı ve personelimiz 2 Nisan'da ülkemize dönmüştür.Bu vesileyle 1952 yılından bu yana aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü kutluyoruz.Türkiye; Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili tüm meselelerde en önemli platform olmayı sürdüren NATO'ya, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir.- TCG AMASRA mayın avlama gemimiz tarafından NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, Pire/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirilmiştir.- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait BADEN WURTTEMBERG tarafından Mersin'e, Malta Deniz Kuvvetlerine ait P-61 gemisi tarafından da Aksaz'a liman ziyaretleri yapılacaktır.- TCG KINALIADA korvetimiz ise Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 8 Nisan-19 Ağustos tarihleri arasında Japonya seyri icra edecektir. Bu kapsamda, 20 ülkeye 24 liman ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda 'Zırhlı Tanksavar Aracı' ile '35 mm Modern Çekili Top'un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 3 Nisan'da başlamış olup 10 Mayıs'a kadar devam edecektir.- Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.- Millî Mücadelemizin başladığı süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansı'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü (6 Nisan 1920) ve,- Başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla şimdiden kutluyor; tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz.Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin olarak şunları söyledi:'18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir.'Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ni kabulünde neler görüşüldüğüne dair sorulara şu cevabı verdi:'Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanında ki iş birliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.'