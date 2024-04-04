Kullanıcılarına kötü haber! Abonelik fiyatları...

Spotify, Apple ve Amazon gibi rakiplerine göre en fazla ücretli aboneye sahip müzik yayın hizmeti olarak görülüyor.Popüler müzik akış platformu, önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı bekliyor.Spotify, dünya genelinde ikinci kez abonelik fiyatlarını artırmayı planlıyor. Planlanan fiyat artışının arkasında ise müzik akış hizmetine eklenen sesli kitap maliyeti var. Fiyat artışıyla birlikte, abonelik ücretlerinin 1 ila 2 dolar artacağı söyleniyor.Şirket sesli kitap hizmetinin olmadığı daha uygun fiyatlı yeni bir abonelik planı da hazırlayacak.Nisan ayı sonuna kadar aralarında İngiltere, Avustralya ve Pakistan'ın da bulunduğu beş ülkede fiyatların yükseleceği söyleniyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde fiyat artışları diğer pazarlara da yansıtılacak.Ülkemizdeki mevcut Spotify abonelik fiyatları ise şöyle: