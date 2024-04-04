İki ilde suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenledi.Adıyaman ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda banka ve kredi kartı ile dijital materyal ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.