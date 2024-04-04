Her yerde aranıyordu: Cansız bedeni orada bulundu!
Aydın'da Mustafa Acar'dan haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemeler sonucu boş arazide cansız bedenine ulaşılan Acar'ın kendisine ait boğanın saldırısına uğradığı ve aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın İncirliova İlçesi'ndeki Arpadere Mahallesi'nde yakınları tarafından Mustafa Acar (61) isimli şahsın kayıp olduğu ihbar edildi. İhbarın ardından Asayiş timleri ve AFAD ekibi yapılan arama sonucunda gece saatlerinde şahıs Arpadere Mahallesi, Cılımbız mevkiindeki arazide ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde şahsın kendisine ait boğanın saldırısına uğradığı ve aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.