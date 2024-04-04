Her yerde aranıyordu: Cansız bedeni orada bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın İncirliova İlçesi'ndeki Arpadere Mahallesi'nde yakınları tarafından Mustafa Acar (61) isimli şahsın kayıp olduğu ihbar edildi. İhbarın ardından Asayiş timleri ve AFAD ekibi yapılan arama sonucunda gece saatlerinde şahıs Arpadere Mahallesi, Cılımbız mevkiindeki arazide ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde şahsın kendisine ait boğanın saldırısına uğradığı ve aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.