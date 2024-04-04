Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, 2023 yılında yaptığı gayrimenkul satışı işlemleri ile Hazine'ye 60 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlandığını bildirdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklama ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, geçen yıl 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu satış işlemlerinden 57 milyar 96 milyon 374 bin 897 TL; kat irtifakı, kat mülkiyeti, isim düzeltme gibi diğer tapu işlemlerinden de 2 milyar 962 milyon 840 bin 589 TL olmak üzere Hazine'ye toplam 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 TL'lik katkı sağlandı" dedi.Şehirleri geleceğe taşımayı sürdürürken, Hazine'ye de katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Özhaseki, "Tarihimizin en eski kurumsal yapılarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarından elde edilen geliri, Hazine'ye aktarıyoruz. Hazineye sağlanan bu katkı ile 'Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, güçlü şehirleri yolunda önemli adımlar atıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere, şehirlerimizin inşa ve ihyasında canla başla çalışıyoruz. Ekonomimizin lokomotiflerinden biri olan gayrimenkul sektörünü de her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.