Güroymak'ta yapılan itirazlar sonrası belediye başkanlığı YRP'den AK Parti'ye geçti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı. Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi.Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 23 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi.Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu oldu.