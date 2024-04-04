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Beyaz Gazete
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Güngören'de taksici dehşeti: Kırmızı ışıkta geçmeye çalışıp tepki gösteren vatandaşın burnunu kırdı

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Taksici, aracından inerek yayaya yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan tartışma ve taksicinin yayaya yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 4.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 4.04.2024 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu.

Güngören'de taksici dehşeti: Kırmızı ışıkta geçmeye çalışıp tepki gösteren vatandaşın burnunu kırdı

Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk attı. Yaya yere düşerken, taksi şoförü kaçmaya çalıştı.

Güngören'de taksici dehşeti: Kırmızı ışıkta geçmeye çalışıp tepki gösteren vatandaşın burnunu kırdı

Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de taksici dehşeti: Kırmızı ışıkta geçmeye çalışıp tepki gösteren vatandaşın burnunu kırdı