Güle güle Akşener! İYİ Partili isim açıkladı

İyi Parti cephesi, bir seçimi daha krizle bitirdi.Yerel seçimlerde istedikleri sonucu alamayan parti, ülke genelinde yüzde 3,77 oy aldı.Ardından parti içerisinde tansiyon yükseldi ve genel başkan Meral Akşener'e sert ifadelerle istifa çağrıları yapıldı. Bunun üzerine seçimin ertesi günü sessizliğini bozan ve basın toplantısı yapan Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.Yaşananların ardından TV100'e konuk olan İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan açıklama geldi."Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor.Sayın genel başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir.Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi.Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum."Meral Akşener, seçimlerden önce iddialı bir açıklamada bulunarak istifa mesajı vermişti.Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:Hem istifa etti hem Akşener'e çağrıda bulunduYaşanan seçim hezimetinin ardından Akşener, partisindeki isimlerden tepkiler almaya başladı.İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.Bir tepki de partinin kurucular kurulu üyesi Vedat Bayram'dan geldi.Bayram, Akşener'e yönelik sert ifadelerle şu paylaşımı yaptı:Önceki seçimlerdeki oy oranının yarısını kaybettiİyi Parti, kurulduğu günden bu yana en düşük oy oranını aldı ve 2019’daki oylarının yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.81 ilden yalnızca 1 il belediyesi alan parti, Nevşehir'i kazandı.