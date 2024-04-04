Google'dan değişiklik! O özellik için ücret alabilir

Google'ın planları hakkında bilgisi olan kaynakların Financial Times'a verdiği bilgiye göre, Google üretken yapay zeka tarafından desteklenen yeni 'premium' özellikler için ücret almayı düşünüyor.Bu, yıllardır tamamen reklamlarla finanse edilen ve ücretsiz tüketici hizmetleri sunan şirketin temel ürünü olan arama motorunu ilk kez bir ödeme duvarının arkasına koyması anlamına gelecek.Kaynaklara göre, Gmail ve Docs ürünlerinin içerisinde Gemini isimli yeni yapay zeka asistanına erişim sunan premium abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli belirli arama özellikleri eklenebilir.Mühendisler şimdilik bu hizmeti devreye sokmak için gerekli teknolojiyi geliştiriyor. Ancak yöneticiler henüz bu hizmeti başlatıp başlatmama konusunda son kararını vermedi.Öte yandan Google, kullanıcıların web sitelerine tıklamasını gerektirmeyen daha eksiksiz yapay zeka yanıtları sağlayabilirse bu durum şirketin reklam gelirlerine zarar verebilir.Ayrıca, internet trafiği için Google'a bağımlı olan birçok yayıncı, Google'ın yapay zeka destekli aramasının web sayfalarındaki bilgileri ayıklayıp kullanıcılara doğrudan sunması durumunda daha az ziyaret edilebilir.Ayrıca Google'ın geleneksel arama motoru ücretsiz kalmaya devam edecek ve reklamlar aboneler için de arama sonuçlarının yanında görünmeye devam edecek.Google, geçen yıl arama ve ilgili reklamlardan 175 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin toplam satışlarının yarısından fazlası da arama hizmetlerinden geliyor. Konu ile ilgili soruları yanıtlayan Google sözcüleri, şirketin reklamsız bir arama deneyimi üzerinde çalışmadığını ancak abonelik tekliflerini geliştirmek için yeni premium hizmetler oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.'Şu anda duyuracak bir şeyimiz yok' açıklamasında bulunan Google, 'Yeni kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet etmek için arama hizmetlerini hızla geliştirmeye devam ediyoruz' dedi.