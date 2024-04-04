Derinkuyu'da korkunç kaza... Otomobil tırın altına girdi

Derinkuyu-Nevşehir karayolu üzerinde korkunç bir trafik kazası Nevşehir istikametine ilerleyen bir otomobil, yol üzerinde ani bir U dönüşü yapmaya çalışan ağır tonajlı bir tırın altına girdi.

Derinkuyu-Nevşehir karayolu üzerinde korkunç bir trafik kazası Nevşehir istikametine ilerleyen bir otomobil, yol üzerinde ani bir U dönüşü yapmaya çalışan ağır tonajlı bir tırın altına girdi.Kazada, yaralıların olduğu gelen ilk bilgiler arasında olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kaza nedeniyle trafik akışının bir süreliğine durdurdu. Meydana gelen korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.