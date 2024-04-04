Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Erdoğan'a Türkeş'in oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan yardımcısı Alparslan Türkeş, ölümünün ardından 27 yıl geçti.Alparslan Türkeş'in ölüm yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkeş'in kabrini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrine oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş ile birlikte geldi.Türkeş'in kabri başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından ise Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce ise sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.