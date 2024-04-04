Çıkan tartışmada taksici, yayaya yumruk atarak burnunu kırdı

Olay İstanbul Güngören Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde meydana geldi. Bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurarak tepki gösterdi.Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk atarak yere düşürdü ve kaçmaya çalıştı. Çevredekiler, saldırgan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, , güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerden, S.K.(59) isimli şahsın karşıya geçtiği sırada, taksi sürücüsü R.A.'nın (52) aracını hareket ettirdiği görüldü. Buna tepki gösteren S.K.'nın araca vurduğu belirlendi. Bunun üzerine iki kişi arasında tartışma çıktığı ve S.K.'nın taksi sürücüsü tarafından darp edildiği tespit edildi. Taksi sürücüsü R.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatılırken, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.