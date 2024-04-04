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Bursa’da 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

Ekleme: 4.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 4.04.2024 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralıBursa'da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde seyir halinde olan 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şoförlerden biri ağır yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan şoförler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Çekici kamyonu kaldırdı

Yol ortasında kalan hafriyat kamyonları, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis kazayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı.