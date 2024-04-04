Borsada hissesi olanlar dikkat! Bugün son gün

Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.Satışı gerçekleştirilen hisse ve fonların takas işlemlerinin 15 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleşmesini beklememek için bugün (04/04/2024) eldeki hisse ve fonun satılması gerekiyor.1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı