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Beyaz Gazete
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Borsada hissesi olanlar dikkat! Bugün son gün

Borsa İstanbul'da hisse ve fon satışları için de bugün son gün.

Ekleme: 4.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 4.04.2024 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Borsada hissesi olanlar dikkat! Bugün son gün
Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.

Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

TAKAS İÇİN SON GÜN
Satışı gerçekleştirilen hisse ve fonların takas işlemlerinin 15 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleşmesini beklememek için bugün (04/04/2024) eldeki hisse ve fonun satılması gerekiyor.

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı