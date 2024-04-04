Bihter Yalçınsoy’u vahşice katletmişti: Cani koca Rahman Yalçınsoy’a bir dava daha!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet İzmir'de yaşandı. Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un, 8 Ekim 2020'de boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce annesi ile birlikte İzmir'deki kardeşinin evine gelince kabusu yaşadı.Boşanma davasına saatler kala kapıda bir tıkırtı duyan Bihter Yalçınsoy, kapıyı tekmeleyerek açan Rahman Yalçınsoy'un bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken cani kocası tutuklandı.Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Rahman Yalçınsoy'un suçu hâksiz tahrik altında işlemesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası önce 18 yıla indirildi. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası daha sonra 15 yıla indirildi.İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede tahrik indiriminin derecesinde yanılgıya düşülerek sanığa eksik ceza tayin edildiğini vurgulandı. Karar bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Yalçınsoy'a yeniden yapılan yargılamada bu kez 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza Yargıtay tarafından onandı.Cinayetten önce kapıyı tekmeleyerek eve zorla giren Rahman Yalçınsoy hakkında 4 aydan 3 yıla kadar 'mala zarar verme ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 6 yıla kadar hapsi istendi. Rahman Yalçınsoy'un yargılaması Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.Sabah konuşan acılı anne Gülay Yılmaz, 'Katile ilk başta ödül gibi ceza vermişlerdi. Daha sonra bu karar bozuldu ve indirim kaldırıldı. 25 yıl hapis cezası verildi. Ömür boyu cezaevinden çıkmasam da acım hiçbir zaman dinmeyecek.Zaman acıma ilaç olmuyor. Hala yüreğimde evlat acısını ilk günkü gibi hissediyorum. Kızımın katiline haneye tecavüzden dava açıldı. Ben de bu davada şahit olarak dinleneceğim. Umarım bu davadan da en ağır cezayı alır' dedi.