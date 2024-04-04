Belediyeyi kaybetti, hizmeti kesmedi... 'Doğal gaz parası hesaba yatmış... Bu bakış açısını hiç unutmayacağız”

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, 31 Mart yerel seçimlerinde seçimi kaybetmesi ardından görevi devretmeden önce üç yıldır olduğu gibi öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin doğal gaz faturasını ödedi, hizmeti kesmedi. Öğrenci Merve Nur ise Türkmen’e yazarak “Doğal gaz parası hesaba yatmış. Görevdeki son günlerinizde bu yaptığınızı, bu bakış açısını hiç unutmayacağız. Hakkınızı helal edin” dedi. Türkmen ise “Estağfirullah güzel evladım, size ne yapılsa eksik kalır” şeklinde cevap verdi.

İstanbul'un Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üç yıl önce kış dönemi boyunca öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin doğal gaz faturalarının belediye tarafından ödeneceğini açıkladı. Sosyal belediyeciliğin birçok öncü projesini hayata geçiren Türkmen, kış döneminde öğrenci evlerinde kalan öğrencilerinin doğal gaz faturalarını üç yıl boyunca ödemeye devam etti.GÖREV DEVRİ ÖNCESİNDE ÖĞRENCİYE HİZMETİ KESMEDİÜsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, 31 Mart yerel seçimlerinde seçimi kaybetti ama seçim sonrasında da hizmeti kesmedi. Türkmen, görevini devretmesine az bir süre kala öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin doğal gaz faturası ödemesini yaptı.Merve Nur ismindeki öğrenci ise seçim kaybedilmesi ardından öğrenci evinin doğal gaz faturasının Üsküdar Belediyesi tarafından ödendiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Merve Nur, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i sosyal medyadan etiketleyerek bir mesaj gönderdi. Merve Nur, "Başkanım, doğal gaz parası hesaba yatmış. Görevdeki son günlerinizde bu yaptığınızı, bu bakış açısını hiç unutmayacağız. Hakkınızı helal edin Hilmi Türkmen" dedi. Hilmi Türkmen ise bu yazılanlara kayıtsız kalmayarak "Estağfirullah güzel evladım, size ne yapılsa eksik kalır" şeklinde cevap verdi. Sosyal medyada ise Türkmen'in hizmeti kesmemesi ve karşılıklı mesajlaşma büyük ilgi gördü.