Barış İçin Küçük Bir Şey Yap (Bienali)

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Ruhi Konak tarafından tasarlanan Barış İçin Küçük Bir Şey Yap-Hibrit İyi Niyet Performans Bienali, Proje Onursal Başkanı Rektör Prof. Erhan Özden'in himayelerinde, 70 koordinatörün yürütücülüğünde gönüllü sanatçı ve bireylerin katılımıyla gerçekleştirilecek.Bienal Küratörü Prof. Ruhi Konak, projenin sürecini şu şekilde anlattı: Bienal barışa ilişkin iyi niyet oluşturmak maksadı ile tasarlanmıştır. Proje ile uluslararası katılımcılar arasında iyi niyet diyaloğu oluşturulması ve bu diyalog vasıtasıyla barışın tesisi için toplu performans yapılması amaçlanmaktadır.Bu projenin temel dayanağı ve ulaşmak istediği kitle insandır. Bu bağlamda yaşı, eğitim düzeyi, mesleği ve ekonomik durumu ne olursa olsun toplumun bütün bireyleri, ahlaki ve hukuki sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla, bu etkinliğe çağrıldı. Projenin, barış ile ilgili iyi niyet oluşturmak; aynı fikirde olan insanların etkileşimini sağlamak dışında bir amacı yoktur.Bütünlüğü bakımından performans niteliğinde olan bienale konu edilecek eserler için sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin sınırlama getirilmedi. Her türlü katkı performans olarak değerlendirildi. Plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık, tasarım vd. sanat alanları ile ilgili eserler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet sitesi, diğer internet ortamları, sosyal medya vd. alanlarda sergilenmek, izlenmek, dinlenmek ve yayınlanmak üzere tasnif edildi.Bienale Türkiye, Meksika, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran, İtalya, İngiltere gibi ülkelerden 2827 eser bağışı gerçekleştirildi.Katılımcılar ve koordinatörler arasından yedi katılımcıya Barış İçin Küçük Bir Şey Yap -İyi Niyet Ödülü-verilecektir.Bienal kapsamında sergilerin yanı sıra bir kongre, bir konser ve uygulamalı sanat çalıştayı da gerçekleştirilecek.2024 yılı uygulaması Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür ve Sanat Topluluğu, Sanatçı Çalışıyor, Sessizler Tekkesi, Gelenek Atölyesi sanat platformlarının iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.Bienal programı aşağıdaki gibidir:Sergi açılışı: 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14.00Çalıştay açılışı 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat: 10. 30Konser: 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat 14.00Kongre: 25 Nisan 2024 Perşembe saat 10.30Detaylı bilgi için https://www.mgu.edu.tr/barisicinkucukbirseyyap/ web sitesine, @barisicinkücükbirseyyapinstagram sayfasına, https://www.youtube.com/@barisicinkucukbirseyyap sayfalarına bakınız.