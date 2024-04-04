Bakanlık duyurdu: Marmaray Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak mı?
Ramazan Bayramı 2024 yılında 10-11-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbullular ve İstanbul'a Ramazan Bayramı'nda ziyaret gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırırken, İstanbul'un en sık kullanılan toplu taşıma aracı Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki İBB ve bakanlıktan açıklama geldi mi? Marmaray bayramda ücretsiz mi?
İstanbullular ve bayramda İstanbul'a ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı boyunca (10-11-12 Nisan 2024) tarihlerinde İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.
İstanbul'un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, Marmaray hakkındaki sorularına yanıt arıyor. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanığı Marmaray hakkında açıklama yaptı mı? Marmaray bayramda ücretsiz mi? İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA 10-11-12 NİSAN (BAYRAM GÜNÜ) TOPLU TAŞIMADA İNDİRİM VAR MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki metro, Marmaray, İETT otobüslerinin ücretsiz olacağı iddia edilirken, vatandaşların da beklentisi bu yöndeyken İBB yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
İBB tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için İstanbul'da toplu taşıma normal fiyatlandırması üzerinden gerçekleştirelecek.
2024 MARMARAY RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen Marmaray'ın ramazan bayramı boyunca ücretsiz olup olmadığı İstanbullular tarafından araştırılıyor. Bayrama sayılı günler kalmışken Marmaray hakkında açıklama bekleyen vatandaşlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Açıklama gelene kadar Marmaray her zamanki tarifesi üzerinden değerlendirilecek.
MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?
Marmaray 2024 tam bilet tarifesi en az taşımada 15,00 TL öğrenciler için ise 7,32 TL, tam parkur taşımada 33,20 TL öğrencilerde 23,14 TL.
İstanbul'un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, Marmaray hakkındaki sorularına yanıt arıyor. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanığı Marmaray hakkında açıklama yaptı mı? Marmaray bayramda ücretsiz mi? İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA 10-11-12 NİSAN (BAYRAM GÜNÜ) TOPLU TAŞIMADA İNDİRİM VAR MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki metro, Marmaray, İETT otobüslerinin ücretsiz olacağı iddia edilirken, vatandaşların da beklentisi bu yöndeyken İBB yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
İBB tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için İstanbul'da toplu taşıma normal fiyatlandırması üzerinden gerçekleştirelecek.
2024 MARMARAY RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen Marmaray'ın ramazan bayramı boyunca ücretsiz olup olmadığı İstanbullular tarafından araştırılıyor. Bayrama sayılı günler kalmışken Marmaray hakkında açıklama bekleyen vatandaşlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Açıklama gelene kadar Marmaray her zamanki tarifesi üzerinden değerlendirilecek.
MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?
Marmaray 2024 tam bilet tarifesi en az taşımada 15,00 TL öğrenciler için ise 7,32 TL, tam parkur taşımada 33,20 TL öğrencilerde 23,14 TL.