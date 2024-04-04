Bakanlık duyurdu: Marmaray Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak mı?

İstanbullular ve bayramda İstanbul'a ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı boyunca (10-11-12 Nisan 2024) tarihlerinde İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.İstanbul'un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, Marmaray hakkındaki sorularına yanıt arıyor. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanığı Marmaray hakkında açıklama yaptı mı? Marmaray bayramda ücretsiz mi? İşte merak edilenler...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki metro, Marmaray, İETT otobüslerinin ücretsiz olacağı iddia edilirken, vatandaşların da beklentisi bu yöndeyken İBB yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.İBB tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için İstanbul'da toplu taşıma normal fiyatlandırması üzerinden gerçekleştirelecek.İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen Marmaray'ın ramazan bayramı boyunca ücretsiz olup olmadığı İstanbullular tarafından araştırılıyor. Bayrama sayılı günler kalmışken Marmaray hakkında açıklama bekleyen vatandaşlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Açıklama gelene kadar Marmaray her zamanki tarifesi üzerinden değerlendirilecek.Marmaray 2024 tam bilet tarifesi en az taşımada 15,00 TL öğrenciler için ise 7,32 TL, tam parkur taşımada 33,20 TL öğrencilerde 23,14 TL.