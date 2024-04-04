Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan Washington'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 16 Nisan'da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Washington'a gidecek.

IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan ABD'ye gidecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor.17 Nisan'dan itibaren toplantılara katılacak olan Bakan Mehmet Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek. Washington temaslarının ardından Bakan Mehmet Şimşek 22 Nisan'da New York'ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katıldıktan sonra 23 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.