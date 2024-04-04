Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27'nci yıl dönümünde partisinin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.MHP Lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki partililer, ölümünün 27'nci yılında Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine, kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.