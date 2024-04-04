Avcılar'da yıkılan bina bir gerçeği ortaya çıkardı: Duvarları yokmuş!

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binada yıkım faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte şok bir gerçek de ortaya çıkmış oldu.Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. İşlemlerin tamamlanmasıyla binanın yıkımına geçildi.Bina ekipler tarafından yıkılırken, bitişiğinde bulunan binadaki dairelerin balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı. Bina ile birlikte balkondaki duvarlar da yıkılınca, bina duvarsız kaldı.Binada yaşayanlar, Avcılar Belediyesi ve müteahhit ile görüşerek zararlarının karşılanmasını istedi.Yıkım müteahhidi Önder Yıldırım, bu olayda hiçbir yükümlülükleri olmadığını ama zararı karşılayacaklarını belirterek, 'Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış. PVC'leri bizim binaya monte ederek oturtmuşlar. Ama yine de zararı kendimiz karşılayacağız. Ustamızı çağırdık, malzemeleri hazır halde bulunuyor. Yarın başlayacağız ve teslim edeceğiz. Balkon duvarları aslında bizim yıktığımız binanın duvarı. Burada kendi duvarları olmadan balkonu inşa etmişler yine de biz zararını karşılıyoruz, yarına teslim edeceğiz' dedi.