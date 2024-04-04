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Artvin'de heyelan! Ulaşıma kapandı

Artvin-Yusufeli karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

Ekleme: 4.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 4.04.2024 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Artvin'de heyelan! Ulaşıma kapandıAlınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolunun 1. kilometresinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Artvin'de heyelan! Ulaşıma kapandı

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Yol geçici olarak ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyruklar oluşmasına neden oldu. Karayolları ekipleri tarafından yol temizleme çalışmaları başlatılırken, uzun uğraşlar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Artvin'de heyelan! Ulaşıma kapandı

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Bölgede düşmeye devam eden kaya ve taş parçaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, heyelan riskinin devam ettiği yolda temizleme çalışmaları Karayolları ekiplerince sürdürülüyor.