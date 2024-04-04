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Araç okul bahçesine uçtu! Yaralılar var

Malatya'da istinat duvarına çarptıktan sonra 3 metre aşağıdaki okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Ekleme: 4.04.2024 - 11:58 Güncelleme: 4.04.2024 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Araç okul bahçesine uçtu! Yaralılar varYavuz Selim Mahallesi'nde 44 yaşındaki S.K. yönetimindeki hafif ticari araç, Yeşilyurt Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarpıp okulun 3 metre aşağıdaki bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç okul bahçesine uçtu! Yaralılar var

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.