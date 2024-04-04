Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesinde yangın! Bilanço gün ağırınca ortaya çıktı

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın meydana geldi. Yangın sonrası dumanlar gökyüzünü kapladı.İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Yangın, dakikalar içinde çevredeki iş yerlerine sıçradı. İş yerlerinde çalışanlar, önce kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevrede de büyük panik yaşandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ancak rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi. İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu.İtfaiyenin müdahalesi sırasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı.Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı.Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladıDumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Ömrünü tamamlamış lastiklerin bulunduğu alanda çıkan yangının kağıt ve plastik hurda bulunduran iş yerlerine de yayıldığı ihbarı gelmesi üzerine çevre denetim ekiplerimizi bölgeye ivedilikle sevk ettik. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar, yangının söndürülmesinin ardından daha detaylı bir inceleme yapacağız' dedi.Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın alanı havadan görüntülendi.Atık maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Devasa alevlerin neden olduğu yoğun dumanlar çevreyi kaplaması drone ile görüntülendi.Çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye, ABB ve AFAD ekipleri bölgede havadan destek vermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma helikopterleri de seferber edildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.Alevlerin arasında mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı. Doğa İnsan Hayvan Koruma Federasyonu (DİHFED) Genel Başkanı Tülay Danacıoğlu ve Hayvanları Yaşam Hakları Konfederasyonu İkinci Başkanı Haydar Özkan da hayvanları kurtarmaya yardım etti. Alevler arasında kalan birçok hayvan öldü, bazı hayvanlar ise yangına gönüllü olarak katılan yardımseverler tarafından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan kedi ve köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber ekranlarında yangın hakkında son durumu aktardı.'Şu anda yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından karadan ve havadan da jandarmanın ve Türk Hava Kurumunun helikopterleri ile dört bir koldan müdahale ediliyor. Kısa bir zaman kontrol altına alınır diye ümit ediyoruz.''Burası hurdacılar kooperatifi iç iç bir durum var yangının diğer yerlere de sirayet etme durumu var. Bunu önlemek için de iş makinaları ile yangının etrafını çevreleyerek müdahale etmeye, önleme çalışıyoruz. Şu ana kadar ölü ya da yaralı haberi gelmedi fakat sağlık ekiplerimiz yine orada olası bir duruma karşı bekliyor.'İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.Günün ilk ışıkları yangının bilançosunu ortaya koydu.