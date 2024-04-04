AK Parti tarihinde bir ilk: Savur'da belediyeyi kazandılar

Türkiye 10 ayda 2 seçim maratonu geride bıraktı.Uzun geçen maratonun ardından yeni belediye başkanları belli oldu. Mardin'in Savur ilçesinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Adayı Engin Uğur Hamidi yüzde 49,5 oranla oyların 6.015'ini aldı.DEM Parti'nin adayı Hatice Öncü ise 5.248 oyla ikinci oldu. Kıyasıya bir başkanlık yarışının yaşandığı seçimlerde Engin Uğur Hamidi ilçenin yeni başkanı oldu.Hamidi'nin başkanlığı ilçede coşkuyla kutlandı.2019'da yapılan yerel seçimler sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, gözaltına alınmış ve belediyeye kayyum atanmıştı. Kayyum belediyenin çalışmaları sonucunda son yapılan yerel seçimlerde AK Parti tarihinde bir ilk yaşanmış oldu.Kuruluşundan günümüze kadar yapılan hiçbir yerel seçimde Savur'da kazanamayan AK Parti, hem ilk defa Savur Belediyesini kazandı hem de Türkiye genelinde Diyarbakır/Hazro ilçesiyle birlikte kayyum belediyeden AK Parti'ye geçerek tarihe isimlerini yazdırdılar.