  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,41 - 34,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

14 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-20” operasyonu: 340 şüpheli yakalandı

Van'da 14 ilde Bölücü Terör Örgütü adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-20” operasyonlarıyla yakalandı.

14 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-20” operasyonu: 340 şüpheli yakalandı
Ekleme: 4.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 4.04.2024 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
14 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-20” operasyonu: 340 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüphelinin, eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-20' operasyonlarıyla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

VAN'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-20' operasyonlarıyla yakalandı.
,
14 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-20” operasyonu: 340 şüpheli yakalandı