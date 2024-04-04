14 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-20” operasyonu: 340 şüpheli yakalandı
Van'da 14 ilde Bölücü Terör Örgütü adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-20” operasyonlarıyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüphelinin, eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-20' operasyonlarıyla yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
VAN'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-20' operasyonlarıyla yakalandı.
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