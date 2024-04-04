14 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-20” operasyonu: 340 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüphelinin, eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-20' operasyonlarıyla yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:VAN'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-20' operasyonlarıyla yakalandı.