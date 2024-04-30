Simit fiyatının belirlenmesinde bakanlığın onayı zorunlu hale geldi

Sektörün maliyet artışları nedeniyle esnafın zam beklentisi gerçekleşti..Birçok kaleme zam yapılırken, ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu.Artan fiyatların ardından Ticaret Bakanlığı'nda simit fiyatlarına ilişkin bir karar alındı.15/12/2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi.Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife, talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek.Resmi Gazete'de yayınlandıTarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; on beş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır.Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda Meclis'in onayına sunulur. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra Meclis'in onayına sunulur.