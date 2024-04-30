  • USD: 32,34 - 32,40
  • EURO: 34,65 - 34,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Silivri'de işçi servisi kaza yapt! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Silivri'de işçi servisi kaza yapt! Çok sayıda yaralı varSilivri ilçesi Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde saat 07.30 sıralarında bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı.

Silivri'de işçi servisi kaza yapt! Çok sayıda yaralı var

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Silivri'de işçi servisi kaza yapt! Çok sayıda yaralı var