Silivri'de işçi servisi kaza yapt! Çok sayıda yaralı var

Silivri ilçesi Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde saat 07.30 sıralarında bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı.Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.