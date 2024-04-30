PKK Irak'tan söküp atılacak: Başkan Erdoğan'ın ziyareti önemli

MHP Lİderi Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.TBMM'yi bize emanet eden başta Atatürk olmak üzere kurucu mebusları, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin yeni yüzyılında sorumluluklarımız fazla. Türkiye seçimsiz döneme girmiştir. Önümüzdeki dönem verimli gelişmelere sahne olmalı. Vatandaşın beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.Türkiye'miz milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerdendir. Cumhur ittifakı Türkiye yüzyılı hedeflerinin yegane ufkudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur. Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir.Zulme tepki gösteren bir millet, devlet vardır. İsrail'in Gazze'deki soykırımının takipçisi Türkiye'dir. Dökülen kanlar inşallah yerde kalmayacaktır. Gazze şeridinde korkunç bir trajedi yaşanmıştır. Gazze'de 37 milyon ton molozun temizlendiği ve bunların temizliği için 14 yıla ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Rehine takası ve ateşkes görüşmelerinin sonuca bağlanması gönülden dileğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria tehlike altında. Siyonistlerin amacı Filistin topraklarını yutmaktır. BM Filistin sorunu çözümünde acz içindedir.BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışını tıkıyor. Netanyahu saati ve vakti geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. Tarihe katil olarak geçecektir. İsrail halki şiddet politikalarından rahatsızdır.Türkiye 7 Ekim'den itibaren insan haklarının yanında yerini almıştır. Cumhurbaşkanımızın emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükümetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var. Miras yedilerin Türkiye'yi suçlamaları utanç duvarı gibi karşımızda. Soy adının ağırlığını taşımakta zorlananların nasıl şuur kaybına uğradığını herkes görecek. Üç beş belediye için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt oldu.Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. İsrail safına geçip cumhur kabinesini yaylım ateşine tutanları Allah'a ve millete havale ederiz. İBB başkanının yabancı kanala yaptığı açıklamalar jet yakıtlarında rahatsızlık oluşturmamıştır. Siyasetin jetgilleri neredesiniz? Toprağını savunan Hamas'a terör örgütü demek Netanyahu'nun değirmenine su taşımak demektir, Gazze'ye sırt dönmektir. Her emrinize amadeyim demiştir.Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihidir. Ankara Bağdat ilişkisi iki ülkenin de yararınadır. Irak'ın güvenliği ve huzuru Türkiye'nin güvenliği ve huzurudur. Olması gereken PKK'nın terör örgütü ilan edilerek topraklarından sökülüp atılmasıdır. Kalkınma Yolu projesi ile bölgemiz refaha kavuşacaktır. Ankara'ya gelmeden İBB başkanına koşan Almanya cumhurbaşkanının niçin böyle bir programa ihtiyaç duyduğu soru işaretleri ile doludur. Potansiyel mesajları şaibelidir. Yine de Türkiye Almanya arasındaki ilişkilerin hedeflenen seviyelere gelmesi temennimizdir.