Karaaslan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;“Emeğin en büyük değer, alın terinin ise ilerlemenin ve kalkınmanın en önemli gücü olduğuna inanıyoruz. Üreten, ülkemizin gelişmesi, sosyal refahın artırılması için çalışan işçi ve emekçilerimizin her katkısını büyük Türkiye fotoğrafının en anlamlı parçalarından biri olarak görüyor ve çok değerli buluyoruz. Asırlardır çeşitli toplumlara örnek ve ilham olan medeniyetimizde ve sosyal hayatımızı düzenleyen kültürümüzde emeğin yeri ayrıcalıklı, emeğe hürmet ise önemlidir.Sosyal politika anlayışımızın temelini ‘insan’ oluşturmaktadır ve birinci önceliğimiz de insana hizmettir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kazanımlarının artırılması noktasında tarihi nitelikte adımlar attık. Ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçilerimiz için iyileştirmeler yaptık. İstihdam alanlarını genişletirken yılların meselelerini birer birer çözüme kavuşturduk. Emeğin korunması, çalışma barışının sağlanması, adil bir çalışma ortamının tesis edilmesi, toplumda refah seviyesinin yükselmesi için son 22 yıllık dönemde çok önemli adımlar attık, bugün de aynı anlayışla çalışmaya devam ediyoruz.Ülkemizin her alanda yıldızının parlayacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı; üretimin ve kalkınmanın yüzyılı olacaktır. Bu doğrultuda, Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde daha güçlü, kapsayıcı, sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik kalkınma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.Çalışma hayatında mevcut durumun ve geleceğe dair vizyonun ele alındığı, yeni hedeflerin ve politikaların ortaya konulduğu, tüm tarafların katılımı ve katkılarıyla kapsamlı bir istişare ortamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 13. Çalışma Meclisi’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Samsun’umuzda ve ülkemiz genelinde var gücüyle çalışan, alın terini yüce bir değere dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin bu özel gününü yürekten tebrik ediyorum.”